"Просыпаюсь с мыслью, где найти средства": Екатерина Кухар о балете во время войны

Киевский государственный профессиональный хореографический колледж, которым руководит Екатерина Кухар, несмотря на войну, работает. Администрация и преподаватели держат свой фронт. Однако близится зима и студенты колледжа могут остаться без балетных залов, тепла в учебном корпусе.

Екатерина Кухар держит оборону на культурном фронте. Она выступает на благотворительных концертах за границей, но не забывает о студентах хореографического колледжа, за которых несет ответственность.

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Екатерина Кухар о балете во время войны

В 2021 году была разработана проектно-сметная документация и впервые за всю историю независимости Украины начат капитальный ремонт KSBC. Однако из-за войны, в феврале 2022 года, финансирование ремонта за государственные средства приостановлено, закрыты государственные программы по капитальному ремонту. Из запланированных ремонтных работ выполнили всего 30%.

Представьте! Вы в своей квартире начали капитальный ремонт, сняли пол, поменяли проводку, окна, трубы и когда у вас прошли глобальные подготовительные работы, сделано 30% основной тяжелой работы, когда стены серые и нуждаются в следующем шаге отделки – средства на ремонт забирают. Что делать, когда таких квадратных метров тысячи? Колледж в таком состоянии застыл,

– поделилась Кухар.

Балерина добавила, что сейчас большинство помещений колледжа – это только бетон. Если в ближайшее время не установить теплопункты и не утеплить фасады, как планировалось, начнется разрушение помещения, которое функционирует уже более 80 лет.

"Я каждый день просыпаюсь с мыслью, где найти средства? Обращалась к меценатам, политикам, разным международным фондам, к королеве Швеции Сильвии, к кому только я не обращалась… Пока понимаю, что наша культура нужна только нам! Другие готовы только наслаждаться результатом. Я мечтаю, чтобы наша культура и балет жил", – подчеркнула Екатерина.

Прима-балерина объявила сбор средств на ремонт и призывает всех неравнодушных приобщиться. Если вы хотите помочь – ссылка на банкe здесь

Благотворительный фонд Екатерины Кухар "Возрождение Балетного Искусства" о ремонте KSBC: смотрите видео онлайн