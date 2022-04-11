Екатерина Бужинская выступила на митинге в Болгарии, где почтили жертв войны в Украине
Источник:инстаграмм Екатерины Бужинской
Весь мир поддерживает Украину в столь сложное время. Певица Екатерина Бужинская отправилась в Болгарию, где приняла участие в митинге. Она спела и почтила память жертв войны на родной земле.
В разных странах мира каждый день проходят митинги в поддержку украинского народа. Российские оккупанты забираюь жизни не только наших воинов, но и мирных людей. Они убивают только за то, что мы украинцы.
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Екатерина Бужинская выступила в Болгарии
Исполнительница выступила на митинге в поддержку Украины, который прошел в столице Болгарии – Софии. Сотни людей развернули огромный сине-желтый флаг у главного храма Болгарии – собора Святого Александра Невского. Екатерина выступила с концертом в память украинцев, погибших от рук российских оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других украинских городах.
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Бужинская рассказала, что площадь перед российским посольством в Софии переименовали в Майдан Героев Украины.
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