Екатерина Бужинская выступила на митинге в Болгарии, где почтили жертв войны в Украине

Весь мир поддерживает Украину в столь сложное время. Певица Екатерина Бужинская отправилась в Болгарию, где приняла участие в митинге. Она спела и почтила память жертв войны на родной земле.

В разных странах мира каждый день проходят митинги в поддержку украинского народа. Российские оккупанты забираюь жизни не только наших воинов, но и мирных людей. Они убивают только за то, что мы украинцы.

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