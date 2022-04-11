У різних країнах світу щодня проходять мітинги на підтримку українського народу. Російські окупанти забирають життя не лише наших воїнів, а й мирних людей. Вони вбивають лише за те, що ми українці.

Дивіться також Ірина Федишин та Євген Хмара виступили для військових на Львівщині: зворушливі кадри

Катерина Бужинська виступила в Болгарії

Виконавиця виступила на мітингу в підтримку України, який пройшов у столиці Болгарії – Софії. Сотні людей розгорнули величезний синьо-жовтий стяг біля головного храму Болгарії – собору Святого Олександра Невського. Катерина виступила з концертом у пам'ять українців, які загинули від рук російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших українських містах.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Бужинська розповіла, що майдан перед російським посольством у Софії перейменували на Майдан Героїв України.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Важливо Елтон Джон, Опра Вінфрі й інші: світові зірки підтримали Україну у флешмобі Stand Up for Ukraine