У різних країнах світу щодня проходять мітинги на підтримку українського народу. Російські окупанти забирають життя не лише наших воїнів, а й мирних людей. Вони вбивають лише за те, що ми українці.

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