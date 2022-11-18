Его называли "ангел ВСУ", – Екатерина Бужинская сообщила о потере на фронте

Украинская певица Екатерина Бужинская сообщила о потере на фронте. Погиб воин Иван Нестеров – он был сыном ее друзей.

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала о потере среди защитников Вооруженных сил Украины. Умер сын ее близких друзей Иван Нестеров.

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Екатерина Бужинская о потере среди ВСУ

Исполнительница поделилась, что Ивана называли "ангелом ВСУ". После смерти сына его мама собирает на дрон для собратьев.

Иван Нестеров отдал свою жизнь за Украину. Боль и отчаяние терять молодых, талантливых ребят. Иван – сын моих друзей… Его называли "Ангел ВСУ". Его героическая мать Алиса собирает на дрон для его собратьев в память о сыне Иване,

– рассказала Екатерина Бужинская.

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MELOVIN рассказывал, что война забрала у него двух близких людей – это актер Паша Ли и мама его друга, которую знала вся команда артиста.

Лидер группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Сергей Танчинец также признавался, что многие его друзья ушли на фронт. Некоторые из них отдали свою жизнь за Украину.

Воин ВСУ Дмитрий Дикусар отдавал дань своему побратиму, погибшему на войне. По словам танцовщика, Юр Марьян Иванович был светлым и добрым человеком.