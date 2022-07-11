"Галимые отмазки": как в сети реагируют на оправдание Ефросининой и Поляковой за русский
На днях вышел новый выпуск шоу Маши Ефросининой и Оли Поляковой "Взрослые девочки". Как до полномасштабной войны, так и сейчас они ведут его по-русски, оправдываясь тем, что в свои 43 года только учат украинский. За это их "разнесли" в сети.
Ни для кого не секрет, что в жизни – дома, между собой, за кадром – Оля Полякова и Маша Ефросинина общаются на русском. Украинский они якобы добросовестно учат, но заговорить на нем свободно никак не могут.
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Почему Ефросинина и Полякова до сих пор ведут "Взрослые девочки" на русском языке
Вы привыкли к нам, не подбирающим слова, фонтанирующим, у нас своя химия. Это то, почему нам легче писать "Взрослых девочек" на русском языке. Мы хотим говорить по-украински, мы изучаем язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в личном разговоре, как с подругой на кухне, так на украинском, к сожалению, не получится. И вам самим будет неинтересно смотреть на бекающих, мекающих, подбирающих слова,
– решили вместо зрителей Ефросинина и Полякова.
Более того, телеведущая считает, что они и так делают многое для популяризации украинского языка – она пишет им в инстаграме, а Полякова наконец-то начала выпускать песни.
"Мы обе говорим на украинском. Оля поет украинские песни, я полностью перевела свой инстаграм, когда я могу исправить ошибки, подумать над текстом. Там, где нас захватывают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свое мнение, там, где происходит что-то триггерное, трепетное, у меня, например, не получается эмоционально перейти. Не получается шутить, у нас нет этой химии", – оправдалась Маша Ефросинина.
Мы понимаем агрессию, мы понимаем, почему ее так много, потому что русский язык вызывает агрессию, однако на этом мы закрываем эту тему и переходим к вопросам,
– завязала с языковым вопросом телеведущая.
Как отреагировали в сети
Филологиня и блогер Юлия Сливка написала Ефросининой в комментариях: "Почему в конце концов не порвать с русским миром, прекратив использовать его удельный язык? Не хватает голодоморов и геноцидов? Прошу идентифицироваться по крайней мере в публичной плоскости и говорить по-украински, вы влиятели. Получите гораздо больше, чем потеряете".
В своем инстаграм-профиле с 62-тысячной аудиторией Юлия Сливка подробнее разобрала их "обоснованный" отказ от украинского языка. По ее мнению, звездные подруги нивелируют усилия сотен тысяч украинцев, решивших перейти на украинский, и отвергают его на три столетия назад, когда бытовало предубеждение из Москвы, что украинским нельзя передать тонкие смыслы и глубокие мысли.
Во время войны за национальную идентичность, когда истребляют все украинское как нацистское, а особенно культуру как таковую, они провозглашают рашистскую нормой, чем утверждают русскую в Украине… Вместо поддержать и задать тренд, они говорят: ну в принципе можно было и не переходить… Конечно – это требует усилий и выхода из комфортной зоны, поэтому лучше найти причину не учить язык,
– разложила по полочкам Юлия Сливка.
Фоловеров Ефросининой и Поляковой тоже возмущают их оправдания. Одни говорят, что селебрити ищут отмазки, чтобы не выходить из зоны комфорта, другие вообще отправляют их в россию за паспортами:
- "Как минимум язык – это показатель, что украинцы не хотят иметь ничего общего с россией! Неужели этого мало? Неужели мало 30 лет, чтобы перейти?.. Кто хотел, тот еще с февраля успешно разговаривает на родном языке, а кто и не собирается переходить – так сколько бы украинцев ни погибло, они и дальше будут москалить";
- "Ну ок с Поляковой, которая выступала в кокошнике. Но Маша. Очень странно слышать от человека, который 20 лет работает на украинском телевидении, что он не знает украинского языка так хорошо, чтобы вести на нем свое шоу. Это какой-то сюр";
- "Фу, это гадость. Почему все хотят научиться свободно общаться на английском? Пробуют, делают ошибки, но говорят? Вы точно живете в Украине? Так почему вы, имея такое влияние на свою аудиторию, пропагандируете идею русского языка, потому что вам так удобно? Это просто огромный дизлайк, девушки";
- "Начались галимые отмазки с разряда "какая разница на каком языке, нам так удобнее". Не надо этих жалких отмазок типа не будет химии... Два вопроса я осилила, потом начался рвотный рефлекс на язык насильников и убийц";
- "Тот момент, когда группа Coldplay спели на украинском языке, а вы никак не можете. Не буду просматривать, боюсь, что буду представлять все пытки над украинцами, когда слышу этот дьявольский язык";
- "Когда будут выпуски на украинском? Поддержали тренд в начале войны и все?";
- "Ваша позиция относительно языка – унижение украинского";
- "Россия выдает паспорта своей страны для всего русскоязычного населения. Может, попробуете?";
- "Тьфу на вас с вашим русским! Вы игнорируете свою аудиторию".