Единственный сын Реджины Кинг покончил с собой в 26 лет
Источник:People
Американская актриса Реджина Кинг потеряла единственного сына. Парень покончил с собой 21 января, через два дня после дня рождения. 19 января ему исполнилось 26 лет.
Обладательница Оскара Реджина Кинг сама сообщила о трагедии. Она призналась, что ее сын Ян Александр-младший покончил с собой, и попросила, чтобы в это время ее не донимали ни фаны, ни журналисты.
Читайте также От рака умер комик Луи Андерсон – звезда сериала "Жизнь с Луи"
Наша семья глубоко опустошена потерей Яна. Он был ярким светом и так глубоко заботился о счастье других. Наша семья просит об уважительном отношении в это время,
– заявила сама Реджина Кинг.
26-летний парень был ее единственным ребенком от музыкального продюсера Яна Александра-старшего. В браке они прожили девять лет и расстались, когда сыну было 11. Он решил продолжить карьеру отца и стал ди-джеем.
51-летняя Реджина Кинг ужасно гордилась своим сыном. "Вы не знаете, что такое безусловная любовь. Вы не можете этого знать, если у вас нет ребенка", – утверждала актриса. Она часто говорила, что Ян Александр-младший делает ее "самой счастливой на свете", а сам юноша называл Кинг "супер мамой".
Реджина Кинг с единственным сыном Яном, который наложил на себя руки / Фото с инстаграма парня
Реджина Кинг с единственным сыном Яном, который наложил на себя руки / Фото с инстаграма парня
Реджина Кинг
– американская актриса. Ее карьера началась в подростковом возрасте с ситкома "227". Большую известность ей принесла роль в фильме "Джерри Магвайр" с Томом Крузом.
В 2019 году она выиграла Оскар и Золотой глобус за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".