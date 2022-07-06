У Михаила Фомы (настоящее имя Дзидзьо) только музыкальное образование, но он мог стать пограничником. Узнайте, кто и как затащил артиста на таможню.
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Как Дзидзьо попал на таможню
Вокалом певец занимался на студии в Яворове, где сдружился с пограничниками. Так он познакомился с начальником пункта пропуска Краковец, и тот пригласил его к себе на службу.
Меня заметил начальник таможни Краковца, недавно пришедший из Киева. Я такой исполнительный парень – и колонки могу принести, и организовать, и помочь, и сам спеть. Он мне предложил: "Иди к нам в коллектив на службу",
– вспомнил Дзидзьо.
По слухам он знал, что на то время, чтобы устроиться пограничником, нужно было заплатить сумасшедшие деньги. Поэтому Михаил дважды проигнорировал начальника, а в третий раз пошел с документами в отдел кадров.
"На мой взгляд, это было искушение для юного парня – запрыгнуть в вагон шикарных условий", – признался Дзидзьо.
Почему Дзидзьо не стал пограничником
Еще на стажировке Дзидзьо понял, что таможня – это не его. Тем более что начальник вернулся в Киев и продвигать его было некому.
Я ужасно скучал по студии, ужасно скучал по концертам, по свободному времени, которое я уделял творчеству, а тут у меня его нет. И я понял, что это была моя большая ошибка, как искушение. Это для меня наука на всю жизнь. Чтобы от этих соблазнов отказываться, я часто вспоминаю таможню,
– поделился музыкант.
После этого он окончательно понял, что его жизнь – это творчество, а служба для других людей.