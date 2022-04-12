Дзидзьо растрогал фото с другом, которого ранили на Яворовском полигоне возле Львова
Источник:инстаграм Дзидзьо
Месяц назад, 13 марта, мир потряс ракетный удар по Яворовскому полигону на Львовщине. Среди раненых бойцов был друг Дзидзьо Роман Кулик. К счастью, мужчина выжил, а звездный товарищ посетил его в больнице.
С Романом Дзидзьо проработал 15 лет. Он помогал певцу со звуком и светом на концертах, а в первые дни войны ушел добровольцем. "Русский мир" накрыл мужчину на Яворовском полигоне, что в 60 километрах от Львова. Он получил три осколочных ранения, но врачи его спасли.
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Михаил Хома, настоящее имя Дзидзьо, посетил Романа в больнице во Львове. Он поблагодарил Бога, хирурга и медиков, благодаря которым его друг жив и уже становится на ноги.
Боже, спасибо за Ромчика, спасибо тебе за моего друга. Спасибо всем врачам, сестричкам. Слава Украине,
– написал растроганный Дзидзьо.
Дидзьо с другом Романом, раненым на Яворовском полигоне / Фото из инстаграма артиста
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На трогательное фото товарищей отреагировали фанаты Дзидзьо. Они пожелали защитнику крепкого здоровья:
- "Слава нашим героям и большое спасибо врачам. Все будет Украина";
- "Дай Бог ему здоровье и силы";
- "Крепкого здоровья другу и всем нашим воинам";
- "Слава Богу, спасшему вашего друга. Все вашими молитвами";
- "Боже, какое счастье видеть эту фотографию";
- "Береги украинский народ, Боже".