Дзидзьо растрогал фото с другом, которого ранили на Яворовском полигоне возле Львова

Месяц назад, 13 марта, мир потряс ракетный удар по Яворовскому полигону на Львовщине. Среди раненых бойцов был друг Дзидзьо Роман Кулик. К счастью, мужчина выжил, а звездный товарищ посетил его в больнице.

С Романом Дзидзьо проработал 15 лет. Он помогал певцу со звуком и светом на концертах, а в первые дни войны ушел добровольцем. "Русский мир" накрыл мужчину на Яворовском полигоне, что в 60 километрах от Львова. Он получил три осколочных ранения, но врачи его спасли.

Читайте также Анна Тринчер показала, какую посылку ей послала оставшаяся в Киеве бабушка

Михаил Хома, настоящее имя Дзидзьо, посетил Романа в больнице во Львове. Он поблагодарил Бога, хирурга и медиков, благодаря которым его друг жив и уже становится на ноги.

Боже, спасибо за Ромчика, спасибо тебе за моего друга. Спасибо всем врачам, сестричкам. Слава Украине,

– написал растроганный Дзидзьо.

Дидзьо с другом Романом, раненым на Яворовском полигоне / Фото из инстаграма артиста

Здесь подробнее "Надо достать третий осколок": друга Дзидзьо тяжело ранили на Яворовском полигоне

На трогательное фото товарищей отреагировали фанаты Дзидзьо. Они пожелали защитнику крепкого здоровья: