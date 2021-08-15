Дзидзьо похвастался новой квартирой в Киеве: фото апартаментов за более чем миллион гривен

Певец со Львовщины Дзидзьо давно освоился в столице. Он показал квартиру бизнес-класса в Киеве, которую приобрел два года назад. Его жилище с видом на озеро полностью отстроили, поэтому артист похвастался им перед фанами.

37-летний Дзидзьо является одним из самых популярных украинских артистов, поэтому может позволить себе апартаменты в загородном жилом комплексе с водоемом и живописной природой. Певец поселился в квартире на втором этаже с панорамными окнами, террасой и двором.

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Текст публикации Дзидзьо

"Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работу в Киеве и жизнь среди природы", – написал певец.

Улыбающийся Дзидзьо не стал показывать интерьер квартиры, сфотографировавшись только на просторной террасе и в стильном холле. К слову, стоимость жилья в комплексе бизнес-класса стартует от 1 миллиона гривен, как указано на сайте застройщика.

Дзидзьо в новой квартире в Киеве / Фото из инстаграма певца

Дзидзьо в новой квартире в Киеве / Фото из инстаграма певца

Новая публикация певца собрала десятки комментариев – одни поздравляли артиста с покупкой роскошных апартаментов, другие возмущались, что он кичится своим состоянием. Чуть ли не наибольшее удивление вызвал комментарий бывшей супруги Дзидзьо.

"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту", – написала SLAVIA. На что Дзидзьо ответил: "Это место тебе очень идет". Обращение к бывшей он дополнил смайликом зеленого сердца, чем спровоцировал слухи о воссоединении.