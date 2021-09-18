Дзидзьо рассказал, как реагирует на откровенные фото бывшей супруги

Известный украинский артист Дзидзьо прокомментировал, как относится к обнаженным фото бывшей жены SLAVIA. Он отметил, что не является поклонником таких кадров, однако певица сама имеет право решать, что публиковать.

Украинская певица SLAVIA активно ведет инстаграм-блог, где иногда публикует откровенные или эротические фото. Ее бывший муж Дзидзьо рассказал, как относится к таким фотографиям.

Интересно Дзидзьо признался, что отдал роскошную квартиру в Киеве бывшей жене

Дзидзьо об откровенных фото SLAVIA

Артист неоднозначно относится к таким снимкам в ее блоге. Однако подчеркнул, что Ярослава имеет право делать то, что ей хочется.

Я всегда говорил, что я делал бы чуточку иначе. Но это ее жизнь, она имеет право делать все, что хочет,

– подчеркнул артист.

SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA

Отметим, что еще до развода SLAVIA рассказывала об ограничениях со стороны мужа, якобы он был против ее сольной карьеры. "Мне всегда Михаил говорил:" Это очень тяжело. Не надо, не уходи, не делай". И меня это пугало, но я понимаю, что мне надо пройти самой, не надо никого слушать, не надо бояться", – признавалась певица.

После этого она выпустила клип и песню "Я тобі не мамка", где Дзидзьо услышал "камень в свой огород". Он поделился, что не мог развивать карьеру жены, ведь люди должны создавать себя сами.

Но по словам SLAVIA, артист даже никогда не поддерживал жену. В день выхода ее клипа, свою видеоработу презентовала другая украинская певица. Тогда Дзидзьо поддержал не любимую, а звезду, имя которой неизвестно.