Бывшая жена Дзидзьо поздравила его с 39-летием и удивила архивными кадрами

На днях украинский артист Дзидзьо праздновал день рождения. Его приветствовала и бывшая жена SLAVIA, опубликовавшая их фото.

20 ноября украинский певец Дзидзьо праздновал день рождения. Артисту исполнилось 39 лет – его в сети поздравили знаменитые коллеги и близкие друзья.

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SLAVIA поздравила Дзидзьо

В сети Дзидзьо неожиданно поздравила и его бывшая жена SLAVIA. Она в инстаграм-сториз показала их архивные совместные фото. В частности, фото с альбома и совместного отдыха, где экс-пара позирует в объятиях.

Михаил, поздравляю! Будь здоров, вдохновлен, успешен! Обнимаю,

– написала артистка.



Архивные кадры с Дзидзьо и SLAVIA / Фото с инстаграм-сториз



Архивные кадры с Дзидзьо и SLAVIA / Фото с инстаграм-сториз

Отношения Дзидзьо и SLAVIA после развода

, что бывшая жена Дзидзьо подавала заявку на Национальный отбор на Евровидение. Однако Ярославе не удалось пройти в список финалистов.

Процесс развода был болезненным и сложным как для артиста, так и певицы. Это был трудный процесс для супругов.

Через некоторое время SLAVIA и Дзидзьо смогли найти общий язык. Исполнитель продолжил поддерживать бывшую возлюбленную даже после разрыва. "Я всегда буду откликаться на такие просьбы, потому что у меня большое уважение к тем годам, к Ярославе, и большая благодарность. Я благодарю за все годы вместе", – говорил артист.

Пока Дзидзьо не хочет рассказывать о своих отношениях. Он отметил, что может поделиться хорошей новостью уже после завершения войны.