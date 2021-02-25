Моя жена меня бы убила, – Джордж Клуни о том, как делал прически детям на карантине
Американский актер Джордж Клуни давно не появлялся на публике. Весь карантин он с женой и детьми провел вместе. Чтобы уберечь семью от контактов с другими, мужчина сам стриг своего трехлетнего сына, а вот дочь – не решался.
Источник:W Magazine
Забавными деталями из своего быта 59-летний Джордж Клуни поделился в интервью изданию W Magazine. Мужчина признался, что проводить все время с семьей было непросто.
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Джордж Клуни рассказал о домашнем салоне
Муж пошутил, что на карантине у него появилось новое хобби: "Я два или три раза в день загружаю стиральную машину и мою посуду, потому что дети такие неряхи. И их самих приходится регулярно мыть".
А вот что касается стрижек, то он признался, что уже 25 лет стрижется сам. Свои навыки парикмахера он даже тестировал на сыне Александре.
Я стриг волосы себе и сыну, но волосы своей дочери я не трогал ... У меня были бы большие проблемы, если бы я это сделал. Моя дочь выглядит просто великолепно, у нее очень длинные волосы и мы их не трогаем вообще. Если бы я испортил волосы моему сыну, не было бы ничего страшного. Но если бы я прикоснулся к волосам дочери, моя жена меня бы убила,
– поделился курьезами семейной жизни Джордж Клуни.
Джордж Клуни на своем автомобиле / Фото W Magazine
Что известно о семье Джорджа и Амал Клуни: кратко
- Пара познакомилась в 2013 году в Италии у озера Комо, где теперь они имеют общее жилье и проводят каникулы.
- Уже в 2014 году они объявили о помолвке. Стильная свадьба состоялась 27 сентября 2014 года в итальянской Венеции.
- Через три года – в феврале 2017-го Джордж и Амаль заявили, что станут родителями. А уже 6 июня у них родились двойняшки – Александр и Элла.
- Супруги их пристально скрывают от папарацци и сами они редко начали появляться на публике. Какое-то время в СМИ бытовали слухи, что пара разводится и имеет проблемы в семье, однако они ничего об этом не объявляли и до сих пор живут в браке.
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