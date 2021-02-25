Моя дружина мене б убила, – Джордж Клуні про те, як робив зачіски дітям на карантині
Американський актор Джордж Клуні давно не з'являвся на публіці. Весь карантин він з дружиною і дітьми провів разом. Щоб уберегти сім'ю від контактів з іншими, чоловік сам стриг свого трирічного сина, а от доньку – не наважувався.
Джерело:W Magazine
Кумедними деталями зі свого побуту 59-річний Джордж Клуні поділився в інтерв'ю виданню W Magazine. Чоловік зізнався, що проводити весь час із сім'єю було непросто.
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Джордж Клуні розповів про домашній салон
Чоловік пожартував, що на карантині у нього з'явилося нове хобі: "Я два або три рази на день завантажую пральну машину і мию посуд, тому що діти такі нечупари. І їх самих доводиться регулярно мити".
А от щодо стрижок, то він зізнався, що вже 25 років стрижеться сам. Свої навички перукаря він навіть тестував на синові Олександрові.
Я стриг волосся собі і синові, але волосся своєї дочки я не чіпав ... У мене були б великі проблеми, якби я це зробив. Моя дочка виглядає просто чудово, у неї дуже довге волосся і ми його не чіпаємо взагалі. Якби я зіпсував волосся моєму синові, не було б нічого страшного. Але якби я доторкнувся до волосся дочки, моя дружина мене б убила,
– поділився курйозами сімейного життя Джордж Клуні.
Джордж Клуні на своєму автомобілі / Фото W Magazine
Що відомо про сім'ю Джорджа та Амал Клуні: коротко
- Пара познайомилась у 2013 році в Італії біля озера Комо, де тепер вони мають спільне помешкання і проводять канікули.
- Вже у 2014 році вони оголосили про заручини. Стильне весілля відбулося 27 вересня 2014 року в італійській Венеції.
- Через три роки – у лютому 2017-го Джордж та Амаль заявили, що стануть батьками. А вже 6 червня у них народились двійнята – Олександр та Елла.
- Подружжя їх пильно приховує від папараці і самі вони рідко почали з'являтись на публіці. Якийсь час у ЗМІ побутували чутки, що пара розлучається і має проблеми в сім'ї, однак вони нічого про це не оголошували і досі живуть у шлюбі.
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