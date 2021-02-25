Американський актор Джордж Клуні давно не з'являвся на публіці. Весь карантин він з дружиною і дітьми провів разом. Щоб уберегти сім'ю від контактів з іншими, чоловік сам стриг свого трирічного сина, а от доньку – не наважувався.

Кумедними деталями зі свого побуту 59-річний Джордж Клуні поділився в інтерв'ю виданню W Magazine. Чоловік зізнався, що проводити весь час із сім'єю було непросто.

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Чоловік пожартував, що на карантині у нього з'явилося нове хобі: "Я два або три рази на день завантажую пральну машину і мию посуд, тому що діти такі нечупари. І їх самих доводиться регулярно мити".

А от щодо стрижок, то він зізнався, що вже 25 років стрижеться сам. Свої навички перукаря він навіть тестував на синові Олександрові.

Я стриг волосся собі і синові, але волосся своєї дочки я не чіпав ... У мене були б великі проблеми, якби я це зробив. Моя дочка виглядає просто чудово, у неї дуже довге волосся і ми його не чіпаємо взагалі. Якби я зіпсував волосся моєму синові, не було б нічого страшного. Але якби я доторкнувся до волосся дочки, моя дружина мене б убила,

– поділився курйозами сімейного життя Джордж Клуні.



Джордж Клуні на своєму автомобілі / Фото W Magazine

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