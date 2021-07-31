Джордж и Амаль Клуни прокомментировали слухи о беременности
Источник:E! News
Недавно в сети распространилась новость о беременности жены голливудского актера Джорджа Клуни Амаль. Представитель пары опроверг эту информацию.
Новость о том, что знаменитая звездная пара Джорджа и Амаль Клуни ожидает ребенка, быстро разлетелась по сети. Однако пара не спешила комментировать эти слухи.
Важно Снова близнецы: жена Джорджа Клуни Амаль беременна, – СМИ
Представитель пары отреагировал на слухи
Знаменитости не стали лично присылать сообщения прессе или аудитории. С ответом выступил официальный представитель Джорджа и Амаль Клуни.
Сообщения о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности,
– заявил он.
Интересно, что 29 июля папарацци заметили актера с женой и детьми на прогулке. Они ожидали заказа в ресторане и наблюдали за утками. Фигура Амаль Клуни на фото не оставила никаких подозрений о возможной беременности.
Что было известно о "беременности" Амаль Клуни
- Днем ранее инсайдер объявил, что адвокатша находится на 3-4 месяце беременности. Западная пресса утверждала, что у Джорджа и Амаль снова родятся близнецы. В 2017 году они стали родителями Александра и Эллы.
- Источник, близкий к паре, рассказал, что звезды якобы устроили вечеринку в Италии 4 июля. Там они объявили друзьям и близким, что снова станут родителями.
- Инсайдер добавил, что пара очень хотела еще детей. Однако они сомневались, удастся ли им осуществить мечту из-за возраста адвокатши. Ей исполнилось 43 года.