Брэд Питт потерпел поражение по делу об опеке над детьми

Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Брэда Питта, где он просил обжаловать решение об отстранении бывшего судьи. Таким образом, право актера проводить больше времени с детьми, было отменено.

Развод супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта состоялся в 2016 году, однако бывшая пара до сих пор не достигла согласия по опеке над 6 общими детьми. Каждый из актеров старается отвоевать право как можно больше проводить время с потомками.

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Новое постановление суда по Брэду Питту и Анджелине Джоли

Верховный суд Калифорнии отклонил последний иск Брэда Питта без объяснений. Так актер снова проиграл в борьбе за опекунство.

Своей апелляцией он хотел отменить решение о дисквалификации судьи Джона Аурдеркирка. Ведь вместе с его отстранением было аннулировано постановление о совместной опеке над детьми.

Теперь бывшие супруги должны придерживаться решения суда, принятого еще в 2018 году. Согласно ему, Анджелина Джоли самостоятельно должна заниматься шестью детьми.

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