Брэд Питт потерпел поражение по делу об опеке над детьми
Источник:People
Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Брэда Питта, где он просил обжаловать решение об отстранении бывшего судьи. Таким образом, право актера проводить больше времени с детьми, было отменено.
Развод супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта состоялся в 2016 году, однако бывшая пара до сих пор не достигла согласия по опеке над 6 общими детьми. Каждый из актеров старается отвоевать право как можно больше проводить время с потомками.
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Новое постановление суда по Брэду Питту и Анджелине Джоли
Верховный суд Калифорнии отклонил последний иск Брэда Питта без объяснений. Так актер снова проиграл в борьбе за опекунство.
Своей апелляцией он хотел отменить решение о дисквалификации судьи Джона Аурдеркирка. Ведь вместе с его отстранением было аннулировано постановление о совместной опеке над детьми.
Теперь бывшие супруги должны придерживаться решения суда, принятого еще в 2018 году. Согласно ему, Анджелина Джоли самостоятельно должна заниматься шестью детьми.
Как реагируют звезды
- Анджелина Джоли довольна новым постановлением: "Мисс Джоли сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей не будет зависеть от неэтичного поведения. Как подтверждает апелляционный суд Калифорнии, наша судебная система уделяет приоритетное внимание этике и интересам детей и не испытывает неправомерного поведения судей. Мисс Джоли рада, что теперь ее семья может двигаться вперед вместе", – сообщили ее представители.
- Тогда как адвокаты Брэда Питта не планируют сдаваться. Они хотят и в дальнейшем пытаться отменить решение об единоличной опеке, "основываясь на подробных выводах независимых экспертов".