Умер Джо Мерса Марли – внук легендарного Боба Марли

В США обнаружили мертвым 31-летнего музыканта Джо Мерса Марли. Он был внуком легендарного Боба Марли. Пока неизвестно, что стало причиной смерти артиста.

В канун Нового года мир потерял еще одного музыканта. 27 декабря в США не стало сына Стивена Марли.

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Умер внук Боба Марли

Тело Джо Мерса Марли обнаружили в автомобиле. Правоохранители устанавливают причину смерти артиста. Представители музыканта также подтвердили его смерть.

Что известно о Джо Мерсе Марли

Музыкант родился в 1992 году в браке Стивена Марли с певицей Ритой Марли (Андерсон). Это произошло на Ямайке, а в 11-летнем возрасте Джо Мерса вместе с родителями переехал в Майами. С детства артист был окружен музыкой, потому что его родные были музыкантами.

В средней школе он начал писать собственную музыку. Первую песню выпустил в 2010 году, когда ему было 16 лет. Последним музыкальным проектом Джо Мерса Марли стал Eternal (2021), в котором он объединился с Busy Signal, Black-Am-I и Kabaka Pyramid.