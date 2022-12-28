Напередодні Нового року світ втратив ще одного музиканта. 27 грудня в США не стало сина Стівена Марлі.

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Помер онук Боба Марлі

Тіло Джо Мерса Марлі знайшли в автомобілі. Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті артиста. Представники музиканта також підтвердили його смерть.

Що відомо про Джо Мерса Марлі

Музикант народився у 1992 році у шлюбі Стівена Марлі зі співачкою Рітою Марлі (Андерсон). Це сталося на Ямайці, а в 11-річному віці Джо Мерса разом з батьками переїхав у Маямі. З дитинства артист був оточений музикою, адже його рідні були музикантами.

У середній школі хлопець почав писати власну музику. Першу пісню випустив у 2010 році, коли йому було 16 років. Останнім музичним проєктом Джо Мерса Марлі став Eternal (2021), в якому він об'єднався з Busy Signal, Black-Am-I та Kabaka Pyramid.