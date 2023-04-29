Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт беременна первенцем: трогательные фото

Еще одна звезда "Гарри Поттера" сообщила о предстоящем отцовстве. Актриса Бонни Райт станет мамой впервые.

32-летняя британская актриса, известная по роли Джинни Уизли в фильмах "Гарри Поттер", станет мамой впервые. Об этом она объявила на личной странице.

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Бонни Райт станет мамой

Звезда Гарри Поттера и ее муж Эндрю Локко впервые станут родителями. Бонни поделилась первыми впечатлениями от беременности и опубликовала трогательные кадры с любимым. Супруги позируют на фоне гор, – актриса выбрала свободное длинное платье, подчеркнувшее ее заметный животик.

У нас будет ребенок! Очень рады привести их на нашу чудесную землю. Какое безумное и смиренное путешествие — эта беременность, трансформация, чтобы освобождать пространство для новой жизни,

– рассказала Бонни Райт.



Бонни Райт с мужем / Фото из инстаграма Бонни Райт

"Мы с Эндрю не можем дождаться, чтобы познакомиться с нашим ребенком в этом году и стать родителями. Такое ощущение, будто они пришли поздороваться в маленьком радужном шаре на моем животе".



Бонни Райт с мужем / Фото из инстаграма Бонни Райт

, Бонни Райт вышла замуж за 38-летнего бизнесмена Эндрю Локко в прошлом году. Ранее она была обручена с актером Джейми Кэмпбеллом Бовером. Пока Бонни Райт занимается не актерством, а режиссурой.

Напомним, что только недавно стало известно об отцовстве "мужа" Бонни Райт (Джини Уизли) - Дэниела Рэдклиффа. Месяц назад папарацци заметили любимую актера с беременным животиком.

На днях журналисты увидели легенду "Гарри Поттера" с детской коляской – и сделали вывод, что актер уже стал отцом. Но супруги не комментируют эту новость, также пока неизвестный пол ребенка.