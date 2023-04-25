Лишь недавно актер подтвердил, что он и его партнерша Эрин Дарк ждут ребенка. А теперь их заметили с коляской в Нью-Йорке.

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33-летний актер Дэниел вел себя довольно скрытно – он надел маску и бейсболку, а также толстовку с капюшоном и серые джинсы.



Дэниел Рэдклифф впервые стал папой / SplashNews

Молодая мама, 38-летняя Эрин, тоже выбрала непринужденный образ – на ней были джинсы, черная кофта и зеленое пальто.

Кто именно родился у звездной пары – мальчик или девочка – пока неизвестно. До сих пор актеры не поделились этой новостью с прессой.



Дэниел Рэдклифф и его любимая стали родителями / SplashNews

Напомним, что пара познакомилась в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых". Представитель актеров на берегу сообщил, что Дэниел и Эрин очень счастливы в ожидании ребенка.

В прошлом году актер сказал журналу Newsweek, что хочет, чтобы его дети, если они будут, попробовали себя на съемочной площадке.

Интересно, в октябре 2022 года стало известно, что известный актер Дэниел Рэдклифф продал свою квартиру на Мангеттене. Как свидетельствуют местные реестры, стоимость сделки составила 5,3 миллиона долларов.