Джилл Байден вышла в свет в цветочном платье: новое фото первой леди США

Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден совершила новый выход. Она появилась на публике в темно-синем платье с цветочным принтом.

Джилл Байден в последнее время редко выходит на публику, поэтому каждое ее появление на любом мероприятии не остается без внимания общественности. Конечно, немало комплиментов собирают аутфиты первой леди США.

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Новый образ Джилл Байден

Жена Джо Байдена совершила новый выход в Чикаго. Она прибыла на встречу в платье темно-синего цвета с цветочным принтом. На талии был красный тканевый пояс. Поскольку Джилл изображена сидя, то неизвестно, с какой обувью она совместила такой наряд. Вероятно, это были туфли на каблуке.

Волосы первая леди вложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Байден обожает драгоценные украшения, поэтому довершила аутфит подвесками и серьгами. На лице у нее была защитная маска черного цвета.



Джилл Байден в цветочном платье / Фото из инстаграма первой леди

Отметим, осенью Джилл Байден почти не появлялась на публике. Причиной этого стало возвращение к учительству. Она стала первой леди Соединенных Штатов Америки, покинувшей Белый дом ради работы. Однако летом Джилл часто посещала рабочие встречи. Какие образы выбирала для них – смотрите по ссылке.