Джилл Байден украсила Белый дом ко Дню Валентина: романтические фото президентской четы
Накануне Дня святого Валентина первая леди США Джилл Байден украсила Белый дом. На поляне возле президентской резиденции она установила гигантские розовые сердца, которые украсила собственноручно.
Источник:твиттер Джилл Байден
На северной лужайке Белого дома Джил Байден разместила валентинки гигантских размеров с надписями-посланиями – "любовь", "сочувствие", "доброта", "семья", "единство", "благодарность", "мир", "сила". Сердца появились на газоне утром, 12 февраля, и будут радовать американцев до завершения уик-энда, сообщает ABC News.
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К созданию валентинок присоединилась сама Джилл Байден. Она собственноручно наносила позитивные белые надписи на сердца, чтобы поделиться своей радостью и объединить нацию в непростое время пандемии COVID-19. Стоит добавить, что День Валентина – любимый праздник первой леди. Еще во времена вице-президентства мужа она всегда украшала каждое окно его кабинета валентинками.
Утром, 12 февраля, президентская чета устроила прогулку по поляне вместе с двумя овчарками, которые поселились в Белом доме. С чашками кофе президент и первая леди наслаждались милым праздничным декором.
"Я знаю, что прошлый год был тяжелым и болезненным для всех нас. Надеюсь, сообщение Джилл ко Дню влюбленных помогло оживить ваш день", – написал Джозеф Байден в твиттере, опубликовав романтическое фото с женой.
Джилл Байден с Джо Байденом возле Белого дома / Фото ABC
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