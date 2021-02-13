Накануне Дня святого Валентина первая леди США Джилл Байден украсила Белый дом. На поляне возле президентской резиденции она установила гигантские розовые сердца, которые украсила собственноручно.

На северной лужайке Белого дома Джил Байден разместила валентинки гигантских размеров с надписями-посланиями – "любовь", "сочувствие", "доброта", "семья", "единство", "благодарность", "мир", "сила". Сердца появились на газоне утром, 12 февраля, и будут радовать американцев до завершения уик-энда, сообщает ABC News.

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К созданию валентинок присоединилась сама Джилл Байден. Она собственноручно наносила позитивные белые надписи на сердца, чтобы поделиться своей радостью и объединить нацию в непростое время пандемии COVID-19. Стоит добавить, что День Валентина – любимый праздник первой леди. Еще во времена вице-президентства мужа она всегда украшала каждое окно его кабинета валентинками.

Healing

Courage

Love

Compassion

Gratitude

Peace

Amor

Strength

Kindness

Family

Unity



Love, Jill pic.twitter.com/y5Y6BDGHUT — Jill Biden (@FLOTUS) February 12, 2021

Утром, 12 февраля, президентская чета устроила прогулку по поляне вместе с двумя овчарками, которые поселились в Белом доме. С чашками кофе президент и первая леди наслаждались милым праздничным декором.

"Я знаю, что прошлый год был тяжелым и болезненным для всех нас. Надеюсь, сообщение Джилл ко Дню влюбленных помогло оживить ваш день", – написал Джозеф Байден в твиттере, опубликовав романтическое фото с женой.

I know the last year has been difficult and painful for all of us. I hope Jill’s Valentine’s Day message helped brighten your day. pic.twitter.com/jdEFMSDefm — President Biden (@POTUS) February 13, 2021



Джилл Байден с Джо Байденом возле Белого дома / Фото ABC