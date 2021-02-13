Джилл Байден прикрасила Білий дім до Дня Валентина: романтичні фото президентського подружжя
Напередодні Дня святого Валентина перша леді США Джилл Байден прикрасила Білий дім. На галявині поблизу президентської резиденції вона встановила гігантські рожеві серця, які оздобила власноруч.
Джерело:твіттер Джилл Байден
На північній галявині Білого дому Джил Байденом розмістила валентинки гігантських розмірів з написами-посланнями – "любов", "співчуття", "доброта", "сім'я", "єдність", "вдячність", "мир", "сила". Серця з'явились на газоні вранці, 12 лютого, і радуватимуть американців до завершення вікенду, інформує ABC News.
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До створення валентинок долучилась сама Джилл Байден. Вона власноруч наносила позитивні білі написи на серця, аби поділитися своєю радістю та об'єднати націю в непростий час пандемії COVID-19. Варто додати, що День Валентина – улюблене свято першої леді. Ще за часів віцепрезидентства чоловіка вона завжди прикрашала кожне вікно його кабінету валентинками.
Вранці, 12 лютого, президентське подружжя влаштувало прогулянку галявиною разом з двома вівчарками, які оселилися в Білому домі. З чашками кави президент і перша леді насолоджувалися милим святковим декором.
"Я знаю, що минулий рік був важким та болісним для всіх нас. Сподіваюсь, повідомлення Джилл до Дня закоханих допомогло оживити ваш день", – написав Джозеф Байден у твіттері, опублікувавши романтичне фото з дружиною.
Джилл Байден з Джо Байденом біля Білого дому / Фото ABC
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