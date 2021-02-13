Напередодні Дня святого Валентина перша леді США Джилл Байден прикрасила Білий дім. На галявині поблизу президентської резиденції вона встановила гігантські рожеві серця, які оздобила власноруч.

На північній галявині Білого дому Джил Байденом розмістила валентинки гігантських розмірів з написами-посланнями – "любов", "співчуття", "доброта", "сім'я", "єдність", "вдячність", "мир", "сила". Серця з'явились на газоні вранці, 12 лютого, і радуватимуть американців до завершення вікенду, інформує ABC News.

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До створення валентинок долучилась сама Джилл Байден. Вона власноруч наносила позитивні білі написи на серця, аби поділитися своєю радістю та об'єднати націю в непростий час пандемії COVID-19. Варто додати, що День Валентина – улюблене свято першої леді. Ще за часів віцепрезидентства чоловіка вона завжди прикрашала кожне вікно його кабінету валентинками.

Healing

Courage

Love

Compassion

Gratitude

Peace

Amor

Strength

Kindness

Family

Unity



Love, Jill pic.twitter.com/y5Y6BDGHUT — Jill Biden (@FLOTUS) February 12, 2021

Вранці, 12 лютого, президентське подружжя влаштувало прогулянку галявиною разом з двома вівчарками, які оселилися в Білому домі. З чашками кави президент і перша леді насолоджувалися милим святковим декором.

"Я знаю, що минулий рік був важким та болісним для всіх нас. Сподіваюсь, повідомлення Джилл до Дня закоханих допомогло оживити ваш день", – написав Джозеф Байден у твіттері, опублікувавши романтичне фото з дружиною.

I know the last year has been difficult and painful for all of us. I hope Jill’s Valentine’s Day message helped brighten your day. pic.twitter.com/jdEFMSDefm — President Biden (@POTUS) February 13, 2021



Джилл Байден з Джо Байденом біля Білого дому / Фото ABC