Джилл Байден покорила образом в цветочном платье: фото из Белого дома

Первая леди США Джилл Байден поздравила с еврейским праздником Рош ха-Шана. По этому случаю она поделилась новым фото, продемонстрировав романтический образ в платье с цветочным принтом.

С 6 по 8 сентября евреи празднуют Новый год или Рош ха-Шана. Супруга президента США поделилась с подписчиками поздравлением с праздником.

Читайте также Летиция пришла на деловую встречу в нежном образе: снимки королевы в блузке и юбке

"Shanah Tovah U'Metukah (хорошего года, – Showbiz 24) и счастливого Нового года всем, кто празднует Рош га-Шана", – написала Джилл Байден.

Образ Джилл Байден

Первая леди США обнародовала новые фото из Белого дома, на которых предстала в элегантном образе. Она позировала перед камерой в изысканном черном платье с синим и белым цветочным принтом. Талию удачно подчеркнул неширокий пояс.

Джилл Байден дополнила образ серьгами с черными камнями, подвесками и часами. Она распустила светлые волосы и уложила их легкими волнами. На лице супруга президента сделала легкий макияж. Первая леди подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы розовой помадой.



Джилл Байден / Фото с инстаграма Джилл Байден

Предыдущие выходы Джилл Байден