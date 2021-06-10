Джилл Байден очаровала элегантностью в костюме: образ первой леди

Первая леди США Джилл Байден поделилась новым деловым образом. Она показала, как готовится к предстоящей встрече президента с союзниками, и вызвала восторг в сети.

Жена американского президента Джо Байдена Джилл активно участвует во всех рабочих мероприятиях и встречах. Она тщательно готовится к каждому важному событию, что подтвердило ее новое фото на странице в инстаграме.

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Образ Джилл Байден

Перед камерой первая леди Соединенных Штатов позировала за рабочим столом в очках. Она задумчиво читала и изучала документы, готовясь к предстоящему визиту европейских лидеров.

Джилл Байден выбрала деловой и сдержанный аутфит. Она предстала в белой блузке, которую соединила с элегантным голубым жакетом. Образ дополнили лаконичные детали – серьги-камушки и тонкая цепочка на шее.

Первая леди распустила волосы и уложила их в привычную прическу – пышные локоны. На лице Джилл Байден был макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками и слегка накрасила губы бежевой помадой.



Джилл Байден / Фото из инстаграма первой леди

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