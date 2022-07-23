"Нет границ для сердец": Джилл Байден о помощи от США и итогах встречи с Зеленской

Первая леди США Джилл Байден присоединилась к саммиту, организованному Еленой Зеленской. Она высказалась о результатах встречи с коллегой.

Первая леди Украины Елена Зеленская организовала второй саммит первых леди и джентльменов. К нему виртуально присоединилась Джилл Байден.

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Джилл Байден о поддержке Украины

Первая леди США вспомнила свою поездку в Ужгород и визит Елены Зеленской в Белый дом.

Как матери, мне очень сложно представить, какую боль украинцы испытывали каждый день из-за российской неспровоцированной агрессии. Поэтому в День матери я поехала в Украину и встретилась с первой леди, а также группой украинских женщин и детей, уехавших от войны,

– вспомнила Джилл Байден.

"На этой неделе я имела честь пригласить Елену Зеленскую в Белый дом, она рассказала мне о вызовах, а также огромную потребность в восстановлении страны. Я заверила ее, что поддержка США будет комплексной, мы оказываем поддержку по всем направлениям – военным, экономическим, гуманитарным, и направлениями, которые касаются прав людей", – добавила она.

Джилл Байден подчеркнула, что поддержка США сосредоточена на украинском народе и в том, чтобы решать другие последствия войны.

"Речь идет о повышенном доступе к первичной медицинской помощи и другой медицинской помощи, пищевым продуктам, чистой воде, а также поддержка тем, кто смог выжить из-за гендерного насилия. Мы остаемся последовательными в нашей поддержке Украины. И как Аня, украинская мать, сказала мне: "Нет границ для наших сердец"".