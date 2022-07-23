Перша леді України Олена Зеленська організувала Другий саміт перших леді та джентльменів. До нього віртуально приєдналась Джилл Байден.

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Джилл Байден про підтримку України

Перша леді США згадала свою поїздку до Ужгорода та візит Олени Зеленської до Білого дому.

Як матері, мені дуже складно уявити, який біль українці відчували кожного дня через російську неспровоковану агресію. Тому в День матері я поїхала до України і зустрілась з першою леді, а також групою українських жінок та дітей, які поїхали від війни,

– пригадала Джилл Байден.

"Цього тижня я мала за честь запросити Олену Зеленську до Білого дому, вона розповіла мені про виклики, а також величезну потребу у відбудові країни. Я запевнила її, що підтримка США буде комплексною, ми надаємо підтримку за всіма напрямками – військовими, економічними, гуманітарними, та напрямками, що стосуються прав людей", – додала вона.

Джилл Байден підкреслила, що підтримка США зосереджена на українському народові і в тому, щоб вирішувати інші наслідки війни.

"Мова йде про підвищений доступ до первинної медичної допомоги, та іншої медичної допомоги, харчових продуктів, чистої води, а також підтримка тим, хто зміг вижити через гендерне насилля. Ми залишаємось послідовними у нашій підтримці України. І як Аня, українська мати, сказала мені: "Немає кордонів для наших сердець"".

Додамо, символічна підтримка з боку Джилл Байден проявилась і в елементах її одягу. На зустріч з Оленою Зеленською перша леді США взула жовті туфлі, а дружина Зеленського – блакитні. Так у них склались кольори українського прапора.