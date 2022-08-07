Джессика Честейн прибыла в Украину: какой город планирует посетить звезда

Американская актриса Джессика Честейн приехала в Украину. Она встретится с Владимиром Зеленским и намерена посетить Ирпень.

Мировые знаменитости продолжают поддерживать Украину и посещать наши города. 7 августа в Киев прибыла американская актриса и продюсер Джессика Честейн.

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Джессика Честейн в Украине.

Актриса уже прибыла в Киев поездом. Она посетила детскую больницу "Охмадит". В дальнейшем звезда планирует визит в Ирпень.

Джессика Честейн также встретится с главой государства Владимиром Зеленским, а также главой ОП Ермаком.

Джессика Честейн в Украине: смотрите видео

Какие звезды недавно были в Украине

Певица Элли Голдинг приезжала в Киев на второй саммит первых леди и джентльменов. На западе она спела "Червону калину".

В конце июня в Украину приезжал актер Бен Стиллер, который был во Львове и освобожденном Макарове. Он объяснил, что должен показать миру, что здесь происходит на самом деле.

Шон Пенн в июне прибыл в Украину уже во второй раз. Он отправился в Ирпень и Бучу, чтобы своими глазами увидеть зверства русских.