Зеленский встретился с оскароносной актрисой Джессикой Честейн

Владимир Зеленский 7 августа встретился с оскароносной актрисой Джессикой Честейн. Она прибыла в Киев, чтобы поддержать Украину.

Президент в соцсетях поделился первой фотографией со звездой. Зеленский поблагодарил Чейстен, которая с первых дней войны поддерживает Украину и подчеркнул, что такие визиты – чрезвычайно ценные.

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Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране,

– заявил Зеленский.

Встреча Зеленского и Честейн / Фото из фейсбука Владимира Зеленского

Визит Честейн в Украину: главное

О визите Честейн в Украину стало известно 7 августа. Американская актриса прибыла в Украину на поезде. Перед встречей с президентом Зеленским она посетила "Охмадет". Кроме того, известно, что Честейн отправится в Ирпень.

Элли Голдинг спела "Красную калину" в Киеве

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Художники и художницы не остаются в стороне. Во время полномасштабной войны Украину посетили мировые звезды. В частности, в Киев прибыла суперпопулярная британская певица Элли Голдинг.

В Украинской столице она стала гостьей второго Саммита первых леди и джентльменов. Во время мероприятия Голдинг спела легендарную "Красную калину".