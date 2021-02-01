В воскресенье, 31 января, известный американский певец Джастин Тимберлейк праздновал день рождения. Его жена Джессика Бил мило поздравила с 40-летием.

Источник: инстаграм Джессики Бил

Жена известного американского певца Джастина Тимберлейка посвятила милое сообщение в честь его дня рождения.

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Джессика Бил поздравила Джастина Тимберлейка

Голливудской звезде в воскресенье, 31 января, исполнилось 40 лет. По случаю праздника его жена поздравила Джастина с днем рождения. Она опубликовала трогательное сообщение.

Нет никого, с кем мне было бы веселее, с кем бы я еще больше смеялась, больше чувствовала и имела бы больше историй, чем с тобой. Сегодня твой день. Я желаю тебе творческого и насыщенного года. С 40-летием тебя, моя любовь,

– написала актриса.

Также Джессика Бил обнародовала забавные кадры с мужем, на которых они посещали официальные мероприятия или просто развлекались вместе.

Среди них было фото с дня рождения: Джастин Тимберлейк на нем позировал в кепке с короной. Перед ним стоял небольшой торт из панкейков и ягод.

Для просмотра фото листайте вправо:

Что известно о браке Джастина Тимберлейка и Джессики Бил

Актриса и певец поженились в 2012 году. С тех пор их считают одной из самых крепких пар Голливуда. Однако в 2019 году в сети распространились кадры, на которых Джастин Тимберлейк держит за руку другую девушку. Впрочем, источники до сих пор утверждают, что певец не изменял жене, а брак является для него приоритетом.

В 2015 году у супругов родился сын Сайлас. А в июле 2020 года на свет появился второй сын Финеас. Джастин и Джессика скрывают от поклонников свою личную жизнь, поэтому официальный комментарий о рождении второго ребенка звездный отец сделал лишь недавно. Беременность Джессика Бил также не разглашала.