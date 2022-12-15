Jerry Heil откровенно рассказала, что о ее песне на Нацотбор говорят профессора Беркли

Jerry Heil объединяет обучение в престижном университете Беркли и подготовку к Нацотбору на Евровидение-2023. Артистка призналась, что о ее конкурсной песне говорят профессора и как относятся к ее участию в отборе.

Согласно прогнозам букмекеров Jerry Heil является лидером Национального отбора. Именно ее называют вероятной представительницей Украины на Евровидении-2023. А разделяют ли это мнение преподаватели артистки в США – узнайте в материале 24 канала.

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Что о песне Jerry Heil говорят американские профессора

Исполнительница поделилась, что в университете знают о ее участии в Нацотборе. Более того, профессора с пониманием отнеслись к ситуации и позволили Яне раньше сдать экзамены, чтобы она смогла досрочно вылететь в Украину. Исполнительницу очень поддерживают, особенно преподаватель вокала. Несколько последних уроков они просто тренировались делать именно When God Shut The Door.

Профессор Стэн очень удивлен глубиной песни и постоянно удивляется, что это я ее написала. Но я ему объясняю, что украинская мелодика так неисчерпаема, что обращаюсь к ней за вдохновением,

– поделилась музыкантка.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слушайте песню онлайн

Если прогнозы букмекеров сбудутся и Jerry Heil таки победит на Нацотборе на Евровидение-2023, то она не покинет обучение в США и будет совмещать его с подготовкой к конкурсу в Великобритании.

"Нам посчастливилось жить в очень прогрессивное время. Я закрываю некоторые экзамены уже сейчас дистанционно, "заливая" свои работы на специальный сайт Беркли. Преподаватели и департаменты идут на встречу, понимая важность конкурса для Украины и свою неотъемлемую роль в формировании их студентки. Я невероятно благодарна человечности моих профессоров", – рассказала Jerry Heil.

Перед Евровидением я должна выступить как солистка хора Беркли с оркестром на концерте в Бостоне. Но я сделала свой выбор, и наш хормейстр, хоть и тяжело, но позволил мне выбрать этот путь,

– сказала Яна.



Jerry Heil / Фото с инстаграмма певицы