Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с годовщиной свадьбы: фото, которых не было в сети

Прошел год, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально стали супругами. По этому случаю звезда поделилась эксклюзивными фото.

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась на своей странице фотографиями, которых еще не было в сети. Это кадры по свадьбе с Беном Аффлеком.

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Джей Ло и Бен Аффлек отметили годовщину брака

20 августа звездные супруги отпраздновали годовщину свадьбы. Дженнифер Лопес поделилась трогательным обращением к мужчине.

Год спустя, в этот день. Дорогой Бен, сижу наедине с собой и смотрю на свое кольцо. Чувствую себя полным чувств, моему сердцу хочется петь. Как мы пришли к этому, без перемотки. Боже мой, это моя жизнь,

– написала знаменитость.

Лопес опубликовала архивные снимки со свадьбы, которые не видели поклонники. Это кадр, как Бен Аффлек носит жену на руках, а также снимок на фоне праздничных фейерверков.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото из инстаграма Джей Ло



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото из инстаграма Джей Ло

Что известно о свадьбе пары