Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с годовщиной свадьбы: фото, которых не было в сети
Источник:Дженнифер Лопес
Прошел год, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально стали супругами. По этому случаю звезда поделилась эксклюзивными фото.
Американская певица Дженнифер Лопес поделилась на своей странице фотографиями, которых еще не было в сети. Это кадры по свадьбе с Беном Аффлеком.
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Джей Ло и Бен Аффлек отметили годовщину брака
20 августа звездные супруги отпраздновали годовщину свадьбы. Дженнифер Лопес поделилась трогательным обращением к мужчине.
Год спустя, в этот день. Дорогой Бен, сижу наедине с собой и смотрю на свое кольцо. Чувствую себя полным чувств, моему сердцу хочется петь. Как мы пришли к этому, без перемотки. Боже мой, это моя жизнь,
– написала знаменитость.
Лопес опубликовала архивные снимки со свадьбы, которые не видели поклонники. Это кадр, как Бен Аффлек носит жену на руках, а также снимок на фоне праздничных фейерверков.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото из инстаграма Джей Ло
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото из инстаграма Джей Ло
Что известно о свадьбе пары
- Несмотря на разрыв около 20 лет назад, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились в 2021 году. Весной 2022 года они вторично обручились.
- Супруги женилось в Лас-Вегасе 16 июля, проведя этот день только вдвоем. После этого новоиспеченные супруги побывали в романтическом свадебном путешествии в Париже.
- Но на этом скромном праздновании знаменитости не остановились. 19 августа они организовали трехдневное празднование, на которое пришли звездные гости. Дженнифер примерила три свадебных платья.