Американська співачка Дженніфер Лопес поділилась на своїй сторінці фото, яких ще не було в мережі. Це кадри з весілля з Беном Аффлеком.

Дивіться також Дженніфер Лопес ніжно привітала Аффлека з 51-річчям та показала їхні співи в машині: миле відео

Джей Ло і Бен Аффлек відзначили річницю шлюбу

20 серпня зіркове подружжя відсвяткувало річницю весілля. Дженніфер Лопес поділилась зворушливим зверненням до чоловіка.

Рік тому, в цей день. Дорогий Бене, сиджу наодинці з собою і дивлюся на свою обручку. Почуваюся сповненою почуттів, моєму серцю хочеться співати. Як ми прийшли до цього, без перемотування. Боже мій, це моє життя,

– написала знаменитість.

Лопес опублікувала архівні знімки з весілля, яких не бачили шанувальники. Це кадр, як Бен Аффлек несе дружину на руках, а також знімок на тлі святкових феєрверків.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото з інстаграму Джей Ло



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото з інстаграму Джей Ло

Що відомо про весілля пари