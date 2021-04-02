Голливудская актриса Дженнифер Лопес находится в Доминикане на съемках новой комедии Shotgun Wedding. На новых фото со съемочной площадки звезда показывает дерзкий look в рваном свадебном платье и чулках.

Дженнифер Лопес поделилась новыми фотографиями со съемок долгожданного комедийного фильма с почти 150-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме. Она показала еще один образ, в котором предстала перед камерами.

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Дженнифер Лопес в свадебном платье на съемках

51-летняя любимица миллионов позировала, сидя на кресле у лагуны. Звезда отдыхала, поскольку съемки очень насыщенные. Также она вызывающе смотрела в телефон, эротично подняв ногу.

Джей Ло изображена на фотографиях в порванном свадебном платье бежевого цвета и сексуальных чулках. Такой притягательный наряд подчеркнул бюст знаменитости и ее безупречную фигуру. Look соединила с черной обувью на шнуровке.

Волосы звезда собрала в небрежную прическу сзади, несколько прядей падали на лицо. Хотя волосы и платье были грязные, однако не обошлось без изысканного макияжа. Визажисты накрасили Дженнифер коричневыми тенями и нюдовой помадой. Среди аксессуаров ее образ дополняли лаконичные блестящие серьги.

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