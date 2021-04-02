Голлівудська акторка Дженніфер Лопес перебуває в Домінікані на зйомках нової комедії Shotgun Wedding. На нових фото зі знімального майданчика зірка показує зухвалий look у рваній весільній сукні та панчохах.

Дженніфер Лопес поділилася новими світлинами зі зйомок довгоочікуваного комедійного фільму з майже 150-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі. Вона показала ще один образ, у якому постала перед камерами.

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Дженніфер Лопес у весільній сукні на зйомках

51-річна улюблениця мільйонів позувала, сидячи на кріслі біля лагуни. Зірка відпочивала, оскільки зйомки дуже насичені. Також вона зухвало дивилася в телефон, еротично піднявши ногу.

Джей Ло зображена на фотографіях у подертій весільній сукні бежевого кольору та сексуальних панчохах. Таке звабливе вбрання підкреслило бюст знаменитості та її бездоганну фігуру. Look поєднала з чорним взуттям на шнурівках.

Волосся зірка зібрала у недбалу зачіску ззаду, декілька пасм спадали на обличчя. Хоча волосся та сукня були брудні, проте не обійшлося без вишуканого макіяжу. Візажисти нафарбували Дженніфер коричневими тінями та нюдовою помадою. Серед аксесуарів її образ доповнювали лаконічні блискучі сережки.

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