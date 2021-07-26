Стоимостью 130 миллионов долларов: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек арендовали яхту Ахметова, – СМИ

Знаменитая звездная пара – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, отдыхает во Франции. Певица отметила день рождения на роскошной яхте, которая якобы принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

24 июля американская исполнительница Дженнифер Лопес отпраздновала 52-летие. По случаю дня рождения она отправилась на юг Франции вместе с бойфрендом Беном Аффлеком.

Обратите внимание Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отдыхают во Франции: фото с роскошной яхты

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек арендовали яхту Ахметова

Звездная пара прибыла в Сан-Тропе. Там они арендовали 85-метровую роскошную яхту Valerie, стоимость которой составляет 130 миллионов долларов. По информации западных СМИ, эта яхта принадлежит известному украинскому олигарху Ринату Ахметову.



Яхта Valerie / Фото Yachtharbour

Что еще известно о яхте

Valerie отремонтировали в 2019 году. Тогда ее выставили на продажу и для аренды с помощью сервиса Dynamiq Brokerage.

Судно может принять 17 гостей в 9 каютах. Там есть 27 работников персонала.

На яхте есть терраса, 6-метровый бассейн, тренажерный зал, кабинеты косметолога и массажиста, кинотеатр и вертолетная площадка.

На верхних палубах можно посмотреть фильм в кинотеатре, а также наслаждаться отдыхом в холле.



Яхта Valerie / Фото Yachtharbour



Яхта Valerie / Фото Yachtharbour

Отметим, что именно в свой день рождения Дженнифер Лопес официально объявила об отношениях с Беном Аффлеком, опубликовав фото их поцелуя. Кадр мгновенно покорил сеть.