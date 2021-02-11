Голливудская актриса, звезда культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон празднует день рождения. 11 февраля знаменитости исполняется 52 года. За время кинокарьеры Дженнифер внимание поклонников было приковано к ее личной жизни. Редакция Showbiz 24 вспомнила громкие романы актрисы, которые активно обсуждали в сети.

Источник: 24 канал

Личная жизнь известных людей всегда интересна публике. Часто звезды скрывают свои отношения, стараются держать их как можно дальше от посторонних глаз. Дженнифер Энистон принадлежит к тем знаменитостям, о чьих романах было немало новостей в СМИ, папарацци стремились узнать больше подробностей и эксклюзивных деталей. Журналисты Showbiz 24 подготовили материал об отношениях Дженнифер с мужчинами, о которых говорил весь мир шоу-бизнеса.

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В молодые годы актриса имела роман со своим коллегой Чарли Шлеттером. Позже пара разорвала отношения и Дженнифер начала встречаться с актером Дэниэлом Макдональдом. В 1995 году звезда закрутила роман с музыкантом группы Counting Crows Адамом Дьюицем. Также среди интрижек были отношения с актером Тейтом Донованом, за которого она даже собиралась выходить замуж.

Но особенной является история любви Дженнифер Энистон и Брэда Питта, которая стала одной из самых обсуждаемых в Голливуде.

Роман Дженнифер Энистон и Брэда Питта

Они познакомились в 1998 году на съемках сериала "Друзья", где Дженнифер получила одну из главных ролей. Тогда Брэд только начинал свою карьеру в киноиндустрии. Голливудский красавец смог пленить сердце Энистон и уже через 5 месяцев они обручились.

Громкая свадьба состоялась в 2000 году. Эту звездную пару называли идеальной, казалось, ничто не может разрушить их отношения, но уже через 5 лет супружеская жизнь Дженнифер и Брэда дала трещину. Тогда актер закрутил роман с другой красавицей – коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Когда Энистон узнала об этом, сразу подала на развод. Поскольку пара не имела общих детей и смогла договориться насчет раздела имущества, то развод произошел быстро.

В 2019 году инсайдеры говорили о том, что Брэд Питт чувствует вину перед бывшей женой и на 50-летие даже извинился перед ней. В конце того же года актер приехал на рождественскую вечеринку и провел с ней вечер.

А уже в начале 2020 года СМИ активно распространяли информацию о вероятном воссоединение бывших влюбленных. Такие слухи спровоцировали трогательные объятия Энистон и Питта на 26-й премии Гильдии киноактеров США. Однако, скорее всего, это было просто дружеское приветствие, поскольку сейчас каждый живет своей жизнью.



Энистон и Питт на 26-й Премии Гильдии киноактеров США / Фото Getty Images

Брак Дженнифер Энистон с Джастином Теру

В 2011 году Дженнифер познакомилась с продюсером Джастином Теру. Впоследствии они начали встречаться и мужчина даже сделал предложение любимой, однако она не спешила соглашаться. Лишь в 2012 году пара сообщила о помолвке, а летом 2015 года тайно поженилась.

5 августа общие друзья пришли поздравить Джастина с днем рождения, а оказалось, что попали на свадьбу, которую устроили прямо в доме в Лос-Анджелесе. Но и этот брак Энистон был неудачным. В феврале 2018 года супруги развелись.



Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Фото Getty Images