Дженнифер Энистон сделала комплимент экс-супругу Брэду Питту: бурная реакция сети

26 мая 2021 , 13:46
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Источник:

Access Hollywood

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в интервью по случаю выхода нового эпизода культового ситкома "Друзья". Вместе с коллегами Кортни Кокс и Лизой Кудроу она тепло вспомнила об экс-супруге Брэде Питте.

Накануне выхода специального эпизода "Друзья: Воссоединение", премьера которого состоится уже 27 мая, актрисы вспомнили знаменитостей, которые приобщались к съемкам комедийного сериала. Так, Дженнифер Энистон назвала своего бывшего мужа Брэда Питта и публично сделала ему комплимент.

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Мистер Питт был замечательным, он был фантастическим,
– лаконично высказалась Энистон.

Голливудский актер Брэд Питт появлялся в восьмом сезоне "Друзей". Он сыграл школьного товарища Росса – Вилла. Вместе друзья основали клуб "Я ненавижу Рэйчел Грин". Роль Питта была достаточно ироничной, ведь на момент съемок он был женат на Дженнифер Энистон, с которой смеялся в кадре.

Интервью звезд ситкома "Друзья" – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизы Кудроу: смотрите видео онлайн

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Лаконичный комплимент звезды в адрес экс-супруга вызвал резонанс в сети. Одни пользователи уверены, что Энистон вспомнила о Питте для вида, другие же убеждены, что она до сих пор неравнодушна к бывшему.

  • "Лицо Кортни, когда Дженнифер Энистон вспомнила о Брэде Питте. Лучшая подруга всегда будет ненавидеть вашего бывшего больше, чем вы";
  • "Кортни было неудобно при упоминании о Питте";
  • "Джен вспомнила всех, не только мистера Питта";
  • "Я считаю, что она все еще неравнодушна к нему";
  • "Мистер Питт. Как трогательно";
  • "Дженнифер – самая добродушная звезда из всех".
Автор: Марина Джура