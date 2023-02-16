Такая же у Шварценеггера, – Kalush подарили звезде "Игры престолов" Глисону розовую панаму
Источник:Андрей Клименков
Звезда "Игры престолов" Джек Глисон посетил Украину и принял участие в благотворительном киноинтенсиве. Там появился и КилимМен из группы Kalush, который подарил актеру розовую панаму.
Ирландский актер Джек Глисон впервые посетил сегодня Киев. Звезда "Игры престолов" принял участие в благотворительном киноинтенсиве, на котором англоязычные украинские актеры работали над сценой из "Игры престолов".
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КилимМэн подарил Глисону розовую панаму
В зале был и представитель группы Kalush Orchestra – КилимМэн. Он поблагодарил Джека за поддержку и подарил ему оригинальную розовую панамку.
Я хотел поблагодарить тебя лично за то, что ты в такие трудные времена приезжаешь в Украину и делишься опытом с нашими актерами и поддерживаешь Украину. А также у нас есть традиция дарить наши оригинальные господа. Это тебе, такая же у Арнольда Шварценеггера,
– сказал КилимМэн.
Еще две пана черного цвета КилимМэн вручил помощникам Джека Глисона, которые вместе с ним приехали в Украину. К слову, актер признался Ковру, что хотел бы такой костюм, как у него, и тот ответил: "К сожалению, это не одежда, я такой родился".
КилимМэн подарил панаму Джеку Глисону / Скриншот с видео
- Напомним, Арнольд Шваценеггер действительно имеет легендарную розовую панамку группы от Kalush Orchestra. Осенью коллектив выступал в городах Канады и США, когда их домой пригласил домой. Арнольд Шварценеггер.
- Олег Псюк впоследствии рассказал, что Шварценеггер пригласил группу в гости не просто так, а чтобы обсудить нападение России и поддержать их и украинцев. Как поделился рэпер, Арнольд встречал ребят с большим домашним ослом.