Ирландский актер Джек Глисон впервые посетил сегодня Киев. Звезда "Игры престолов" принял участие в благотворительном киноинтенсиве, на котором англоязычные украинские актеры работали над сценой из "Игры престолов".

Смотрите также Джек Глисон уже прибыл в Украину – первое фото со звездой "Игры престолов"

КилимМэн подарил Глисону розовую панаму

В зале был и представитель группы Kalush Orchestra – КилимМэн. Он поблагодарил Джека за поддержку и подарил ему оригинальную розовую панамку.

Я хотел поблагодарить тебя лично за то, что ты в такие трудные времена приезжаешь в Украину и делишься опытом с нашими актерами и поддерживаешь Украину. А также у нас есть традиция дарить наши оригинальные господа. Это тебе, такая же у Арнольда Шварценеггера,

– сказал КилимМэн.

Еще две пана черного цвета КилимМэн вручил помощникам Джека Глисона, которые вместе с ним приехали в Украину. К слову, актер признался Ковру, что хотел бы такой костюм, как у него, и тот ответил: "К сожалению, это не одежда, я такой родился".



КилимМэн подарил панаму Джеку Глисону / Скриншот с видео