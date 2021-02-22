Американский актер и режиссер Джеймс Франко несколько лет назад был обвинен в секс-скандале – студентки его актерской школы утверждали, что он их добивался. Сейчас мужчине удалось все урегулировать и истцы согласились отказаться от своих индивидуальных претензий,

Как это удалось сделать Франко – неизвестно, но одно из дел по секс-скандалу в актера может завершиться в его пользу.

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Джеймс Франко "замял" секс-скандал

Адвокаты истцов – студентов Джеймса Франко – заявили, что они и актер подали совместный отчет в Верховный суд Лос-Анджелеса. В нем говорится о достижении мирового соглашения по коллективному иску, поданному бывшими учениками ныне несуществующей школы Studio 4. Но элементы судебного процесса все еще могут сохраниться.

Что известно о скандале с Франко?

Пятеро актрис, среди которых четверо – студентки его школы, в 2019 году заявили, что Франко вел себя неподобающим образом, в том числе во время съемок откровенных сцен на занятиях и вне площадки.

Он якобы пытался заставить девушек к оральному сексу и соблазнял несовершеннолетних и просил делать возмутительные вещи через "контракт на площадке".

Школа актерства просуществовала всего три года (2014 – 2017).

Тогда же Джеймс Франко и его адвокат отвергали все обвинения. Впрочем, скандал существенно повлиял на его кинокарьеру. Мужчину также обвиняли в домогательствах в 2018 году во время, когда он получил Золотой глобус. Из-за этого его сняли с номинации на Оскар и он также пропустил ряд других церемоний. Тогда же он отметил, что поддерживает женское движение #Time's Up против притязаний и сделает все, чтобы исправить ситуацию.