Признался ей в любви: младший брат Кейт Миддлтон тронул фото с беременной женой
Источник:Джеймс Миддлтон
Младший брат принцессы Уэльской мило поздравил жену с годовщиной свадьбы. Супруги вместе 2 года и сейчас ожидают рождения первенца.
Джеймс Миддлтон и Ализи Тевенет 11 сентября отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Они поженились на тайной церемонии в красивой деревне коммуны Борм-ле-Мимоза.
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Джеймс опубликовал несколько милых фотографий с отдыха на яхте. Он трогательно признался жене в любви и поздравил ее с годовщиной брака.
С годовщиной, милая. Два года брака и я не могу любить тебя больше, чем люблю, а впереди ждет лучшее,
– написал он.
Сейчас Ализи беременна, пара ожидает рождения первенца. Похоже, что Джеймс Миддлтон уже в скором времени станет папой, ведь его жена имеет большой животик.
Джеймс Миддлтон с женой / Фото из его инстаграммы
На одном фото Ализи имеет длинное белое платье без рукавов, обжимающее ее живот. В то же время Джеймс был одет в полосатые брюки и льняную рубашку.
На втором фото Миддлтон в шортах прыгал с яхты в море. Его жена стояла рядом, одетая в сине-белое полосатое платье.