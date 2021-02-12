Американская звезда Дженнифер Энистон 11 февраля праздновала свое 52-е день рождения. В сети ее поздравило немало звездных коллег, а также бывший муж Джастин Теру. Он обратился к ней тайным именем и оставил "сердечко".

Мужчина поделился в сети снимком эск-возлюбленной и оставил милое поздравление.

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Джастин Теру поздравил Энистон с днем рождения

Похоже, пара осталась в прекрасных отношениях, несмотря на то, что разошлась около 4-х лет назад. В своих инстаграм-сториз Теру опубликовал черно-белое фото из собственного архива, где Дженнифер стоит на ступенях красивого архитектурного здания.

"С днем рождения! Люблю тебя", – лаконично написал актер, добавив "эмоджи" в форме сердца и букву" Б (B)", которую решил не рассекречивать.



Дженнифер Энистон на снимке в Теру / Фото из инстаграм-сториз Джастина Теру

На снимок актриса публично не отреагировала, впрочем, стоит надеяться, что она поблагодарила его в личных сообщениях.

Поздравил Ли с праздником Джен другой бывший муж – Брэд Питт – неизвестно. Впрочем, они давно поддерживали общение по телефону, поэтому также стоит надеяться, что актер не забыл о своей давней подружке.

Кто еще поздравил звезду с праздником?

Свои поздравления по случаю дня рождения Дженнифер оставили подруги актрисы Кортни Кокс и Риз Уизерспун.

"С днем рождения, Дженни Луиза! Мы так давно знакомы, что я даже не помню, почему я называю тебя так. Я люблю тебя!" – написала Кортни Кокс в своем инстаграме и добавила совместные фото с ней.

Коллега по сериалу "Утреннее шоу" 2 сезон Риз Уизерспун, съемки которого сейчас идут, тоже оставила совместные фото с именинницей, которые были сделаны на съемочной площадке.

"Нам всегда удается найти время, чтобы поговорить и посмеяться над любой темой. И это просто одна из причин, почему мне так повезло, что я знаю тебя не только на экране, но и за его пределами. Поздравляю тебя, моя смешная, любящая и талантливая подруга", – написала Риз в инстаграме.