Знаменитая американская модель Хейли Бибер вышла замуж за канадского певца Джастина Бибера, когда паре было по 21 и 24 года. Тайная свадьба стала шоком для фанов, однако модель считает, что у нее было достаточно опыта.

Джастин и Хейли Биберы сыграли тайную свадьбу около сентября 2018 года. Тогда мировым звездам было по 21 и 24 года соответственно. Несмотря на довольно юный возраст, пара не боялась объединить свои жизни.

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Хейли Бибер о раннем браке

Американская модель рассказала, что когда они начали встречаться, то уже знали, чего хотят. Хейли Бибер убеждена, что у нее с певцом было достаточно опыта, чтобы жениться.

Мы многое повидали для своего возраста. Мы оба прожили достаточно жизни, чтобы знать, чего хотим,

– призналась модель.

Впрочем, звезда поделилась, что такое решение влюбленных имело и негативные последствия. В частности, в сторону Хейли Бибер полилось огромное количество критики и хейта. Многие обвиняли знаменитость в том, что она выходит замуж ради денег и популярности.

Отношения у супругов сейчас на высоте. Однако они посещают семейного психотерапевта, чтобы поддерживать развитие чувств. "Я действительно так его люблю. Я вижу с ним вечность", – трогательно поделилась Хейли Бибер.

Отношения Джастина и Хейли Биберов.