Хейли Бибер призналась, почему решилась в юном возрасте выйти замуж за Джастина
Знаменитая американская модель Хейли Бибер вышла замуж за канадского певца Джастина Бибера, когда паре было по 21 и 24 года. Тайная свадьба стала шоком для фанов, однако модель считает, что у нее было достаточно опыта.
Источник:Elle
Джастин и Хейли Биберы сыграли тайную свадьбу около сентября 2018 года. Тогда мировым звездам было по 21 и 24 года соответственно. Несмотря на довольно юный возраст, пара не боялась объединить свои жизни.
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Хейли Бибер о раннем браке
Американская модель рассказала, что когда они начали встречаться, то уже знали, чего хотят. Хейли Бибер убеждена, что у нее с певцом было достаточно опыта, чтобы жениться.
Мы многое повидали для своего возраста. Мы оба прожили достаточно жизни, чтобы знать, чего хотим,
– призналась модель.
Впрочем, звезда поделилась, что такое решение влюбленных имело и негативные последствия. В частности, в сторону Хейли Бибер полилось огромное количество критики и хейта. Многие обвиняли знаменитость в том, что она выходит замуж ради денег и популярности.
Отношения у супругов сейчас на высоте. Однако они посещают семейного психотерапевта, чтобы поддерживать развитие чувств. "Я действительно так его люблю. Я вижу с ним вечность", – трогательно поделилась Хейли Бибер.
Отношения Джастина и Хейли Биберов.
- Знаменитости встречались еще в 2015 году. Однако тогда их роман длился несколько месяцев. Джастин Бибер затем в очередной раз разорвал с Селеной Гомес и после недолгих отношений с другой моделью, попытался снова возобновить роман с Хейли Болдвин.
- Пара встречалась недолго, уже в июле 2018 года артист сделал модели предложение. Через несколько месяцев Джастин и Хейли тайно поженились, что стало настоящим шоком для шоу-бизнеса.
- Однако празднование свадьбы состоялось уже через год. На пышной церемонии присутствовали звездные коллеги, а сама пара выглядела великолепно.
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