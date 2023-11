Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето как альпинист поднялся на культовую вершину в Нью-Йорке – Empire State Building. Здание высотой 381 метр имеет 102 этажа.

Джаред Лето поднялся на Empire State Building

Знаменитость поднялась с 86 этажа до самой крыши восточной частью здания. Джаред Лето стал первым человеком, осуществившим это законно.

Честно говоря, я был больше взволнован, чем расстроен. Но я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это было гораздо труднее, чем я думал,

– признался артист.

Заметим, на здание поднимался Ален Робер в 1994 году, но он сделал это несанкционированно.

Джаред Лето одним подъемом убил двух зайцев – осуществил одну из самых желанных мечтаний и анонсировал гастрольный тур своей группы в поддержку нового альбома It's The End of The World.

"Empire State Building, построенный всего за 13 месяцев в одном из лучших городов мира, всегда был для меня мощным символом всех возможностей жизни. Как многие знают, я люблю лазить. Это одна из немногих вещей, которая помогает мне обрести немного свободы и равенства. Во многих смыслах этот альбом о том, чтобы следовать своим мечтам и подтолкнуть себя делать, казалось бы, невозможно. Схождение, безусловно, относится к этому, как и гастроли по миру с моим братом", – поделился Джаред Лето.

Джаред Лето поднялся на Empire State Building: