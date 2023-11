Лідер гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето як альпініст піднявся на культову вершину в Нью-Йорку – Empire State Building. Будівля заввишки 381 метр має 102 поверхи.

Дивіться також Українка Таня Муіньо зняла кліп для учасника суперпопулярного BTS: перегляди стрімко ростуть

Джаред Лето піднявся на Empire State Building

Знаменитість піднявся з 86 поверху до самого даху східною частиною будівлі. Джаред Лето став першою людиною, яка здійснила це законно.

Чесно кажучи, я був більше схвильований, ніж знервований. Але я повинен бути чесним, це було дуже, дуже важко. Це було набагато важче, ніж я думав,

– зізнався артист.

Зауважимо, на будівлю підіймався Ален Робер у 1994 році, але він зробив це несанкціоновано.

Джаред Лето одним підйомом вбив двох зайців – здійснив одну зі своїх найбажаніших мрій та анонсував гастрольний тур свого гурту на підтримку нового альбому It's The End of The World.

"Empire State Building, побудований усього за 13 місяців в одному з найкращих міст світу, завжди був для мене потужним символом усіх можливостей життя. Як багато хто знає, я люблю лазити. Це одна з небагатьох речей, яка допомагає мені знайти трохи свободи й рівності. У багатьох сенсах цей альбом про те, щоб слідувати своїм мріям і підштовхнути себе робити, здавалося б, неможливе. Сходження, безумовно, належить до цього, як і гастролі світом із моїм братом", – поділився Джаред Лето.

Джаред Лето піднявся на Empire State Building: