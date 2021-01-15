"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал новые фото подрастающей дочери
Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки все никак не может нарадоваться рождению его первенца – дочери Иерусалимой. Несмотря на врожденную патологию "волчьей пасти", он и его возлюбленная Шэрон Фонсека не боятся показывать дочь миру и дарить ей любовь.
53-летний "танцующий миллионер" опубликовал в своем инстаграм-профиле фото его любимых женщин – партнерши и дочери. Семья счастливо улыбается и не может налюбоваться Иерусалимой.
К слову Миллионер Джанлука Вакки с женой впервые показали дочь и рассказали о врожденной патологии
"Вся моя жизнь на одном снимке. Нечего добавить", – лаконично подписал фото Джанлука.
Джанлука Вакки с дочерью и любимой / Фото с инстаграму Джанлуки ВАКК
27-летняя Шэрон Фонсека также опубликовала в своем инстаграм-блоге фото дочери и отметила, что приучает девочку улыбаться еще с детства. "Думаю, что она маленькая копия меня, с характером Джанлуки", – написала звездная мамочка.
Шэрон Фонсека и дочь Иерусалима / Фото с инстаграма Шэрон Фонсеки
На снимках Джанлука Вакки одет в стильный образ: штаны "милитари", черную футболку и серую жилетку. А вот Шэрон выбрала более домашний look – яркую розовую кофту с горловиной, белые брюки-скинни и обруч с жемчужинами для праздничности образа.
Что известно о личной жизни Вакки?
После недолго романа с Шэрон, в мае 2020 года Джанлука Вакки сообщил, что его любимая 27-летняя девушка впервые станет матерью. В июле пара рассекретила пол первенца – они поделились, что ожидают девочку. Блу Иерусалима появилась на свет 27 октября. Чтобы поддержать любимую после родов, мужчина устроил невероятную встречу Фонсеки и их дочери у них дома. Для мужчины и женщины рождене ребенка стало первым.
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