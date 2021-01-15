Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки все никак не может нарадоваться рождению его первенца – дочери Иерусалимой. Несмотря на врожденную патологию "волчьей пасти", он и его возлюбленная Шэрон Фонсека не боятся показывать дочь миру и дарить ей любовь.

53-летний "танцующий миллионер" опубликовал в своем инстаграм-профиле фото его любимых женщин – партнерши и дочери. Семья счастливо улыбается и не может налюбоваться Иерусалимой.

К слову Миллионер Джанлука Вакки с женой впервые показали дочь и рассказали о врожденной патологии

"Вся моя жизнь на одном снимке. Нечего добавить", – лаконично подписал фото Джанлука.



Джанлука Вакки с дочерью и любимой / Фото с инстаграму Джанлуки ВАКК

27-летняя Шэрон Фонсека также опубликовала в своем инстаграм-блоге фото дочери и отметила, что приучает девочку улыбаться еще с детства. "Думаю, что она маленькая копия меня, с характером Джанлуки", – написала звездная мамочка.



Шэрон Фонсека и дочь Иерусалима / Фото с инстаграма Шэрон Фонсеки

На снимках Джанлука Вакки одет в стильный образ: штаны "милитари", черную футболку и серую жилетку. А вот Шэрон выбрала более домашний look – яркую розовую кофту с горловиной, белые брюки-скинни и обруч с жемчужинами для праздничности образа.