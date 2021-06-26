Успешная украинская певица Джамала недавно отправилась в Ряшев – город в Польше. Там она выступила на фестивале. Звезда покорила сеть изысканным концертным аутфитом.

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Образ Джамалы

Исполнительница сделала яркие фото во время поездки. Она предстала перед камерой в ярком сиреневом костюме, состоявшем из откровенного бра и брючных брюк с разрезами до колен и высокой посадкой.

Джамала дополнила образ пышной атласной вставкой-рюшей розового цвета. Она соединила наряд с бежевыми босоножками на массивной подошве и высоком каблуке. Звезда украсила уши крупными серьгами-кольцами.

Певица распустила длинные волосы и уложила их нежными локонами. На лице Джамала сделала роскошный макияж. Она накрасила веки блестящими тенями и подчеркнула губы розовой глянцевой помадой.

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Поклонники артистки поделились впечатлениями от новых фотографий Джамалы: