Ирина Монатик редко публикует фотографии в сети. В новых постах чаще видно ее любимого и сыновей, чем ее саму. Однако женщина сопровождает мужа на светских мероприятиях.
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Супружеская чета Монатиков побывала на великолепном летнем вечере в самом центре Киева, где насладились общением с друзьями, временем на свежем воздухе.
Летний look Ирины Монатик
Для светского события, где собрались известные люди Украины, Ирина выбрала длинное платье бежевого цвета с глубоким декольте. Наряд красиво подчеркнул формы Монатик, поскольку под платьем не было бюстгальтера. Также особого шарма придавали тонкие бретели платья, которые делали образ Ирины очень нежным и женственным.
Роскошные волосы женщина уложила в фирменные кудри. На лице она сделала красивый макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой в тон на губах. Завершила look большими солнцезащитными очками со светлыми линзами.
Летний образ жены Монатика / Фото из инстаграма Ирины Монатик
Летний образ жены Монатика / Фото из инстаграма Ирины Монатик
Ирина не осталась без комплиментов от подписчиков. Поклонники засыпают ее приятными словами в комментариях под сообщением.
- "Очаровательная!"
- "Какая красивая!"
- "Красавица!"
- "Любуюсь!"
- "Невероятная!"