Ирина Монатик редко публикует фотографии в сети. В новых постах чаще видно ее любимого и сыновей, чем ее саму. Однако женщина сопровождает мужа на светских мероприятиях.

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Супружеская чета Монатиков побывала на великолепном летнем вечере в самом центре Киева, где насладились общением с друзьями, временем на свежем воздухе.

Летний look Ирины Монатик

Для светского события, где собрались известные люди Украины, Ирина выбрала длинное платье бежевого цвета с глубоким декольте. Наряд красиво подчеркнул формы Монатик, поскольку под платьем не было бюстгальтера. Также особого шарма придавали тонкие бретели платья, которые делали образ Ирины очень нежным и женственным.

Роскошные волосы женщина уложила в фирменные кудри. На лице она сделала красивый макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой в тон на губах. Завершила look большими солнцезащитными очками со светлыми линзами.



Летний образ жены Монатика / Фото из инстаграма Ирины Монатик



​Летний образ жены Монатика / Фото из инстаграма Ирины Монатик

Ирина не осталась без комплиментов от подписчиков. Поклонники засыпают ее приятными словами в комментариях под сообщением.