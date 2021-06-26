Успішна українська співачка Джамала нещодавно відправилась у Ряшів – місто в Польщі. Там вона виступила на фестивалі. Зірка підкорила мережу вишуканим концертним аутфітом.

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Образ Джамали

Виконавиця зробила яскраві фото під час поїздки. Вона постала перед камерою в яскравому бузковому костюмі, що складався з відвертого бра і брючних штанів з розрізами до колін та високою посадкою.

Джамала доповнила образ пишною атласною вставкою-рюшею рожевого кольору. Вона поєднала вбрання з бежевими босоніжками на масивній підошві та високих підборах. Зірка прикрасила вуха великими сережками-кільцями.

Співачка розпустила довге волосся та вклала його ніжними локонами. На обличчі Джамала зробила розкішний макіяж. Вона нафарбувала повіки блискучими тінями та підкреслила губи рожевою глянцевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Прихильники артистки поділилися враженнями від нових світлин Джамали: