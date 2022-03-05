Джамала выступила в Германии на отборе Евровидения: средства из эфира направят в ВСУ

Певица Джамала покинула Украину с детьми, оставила их в Стамбуле и начала информационную работу в Европе. Женщина то и дело дает интервью европейским каналам, рассказывая миру о российском агрессоре. Она выступила в Германии.

На событие также прибыли Кончита Вурст и Джейн Комерфорд. Представителем Германии на конкурсе Евровидение-2022 стал Malik Harris с песней "Rockstars" .

Интересно Stefania группы Kalush стала в сети гимном несокрушимости украинцев: удивительные видео

Не менее важным событием финала отбора стало появление Джамали. Крымскотатарская звезда исполнила свою "победную" песню "1944" о депортации крымских татар, с которой выиграла Евровидение-2016 в Стокгольме.

Для выступления на сцене отбора Джамала надела черный костюм с блузой и сине-желтим флагом. Пока артистка со слезами на глазах пела, люди в зале слушали стоя и громко аплодировали после выступления.

Джамала на отборе Евровидения-2022: смотреть видео онлайн

Как сообщили в Общественном , чтобы поддержать Вооруженные силы Украины, Джамала самостоятельно организовала два специальных выступления в Германии и Румынии 4 и 5 марта. Все средства, собранные посредством SMS-голосования, будут переданы украинской армии, сказала звезда.

За последние дни я эвакуировала детей, оставила их в Стамбуле и принялась воевать против агрессора по-своему. Интервью за интервью. Эфир за эфиром. Британия, Испания, Франция… Я сделаю все, чтобы мир узнал о преступлениях, которые творятся дома,

– говорит Джамала.

Почему Джамала уехала из Украины